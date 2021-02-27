США испытают беспилотных ведомых на военных учениях в июле 2021 года

Вашингтон, 27 февраля. Беспилотные ведомые впервые примут участие в ежегодных военных учениях ВВС, ВМС и морской пехоты США Orange Flag летом 2021 года в рамках проекта Skyborg.

Согласно информации Flightglobal, мероприятия запланированы на июль 2021 года. Представители исследовательской лаборатории американских ВВС не раскрывают названий аппаратов, которые будут задействованы в маневрах, однако основной задачей станет проверка «мозга» беспилотных ведомых.

«Планируется проверить автономность беспилотных ведомых в относительно сложных условиях, а также совместимость аппаратов с различными типами пилотируемых самолетов», — отмечает начальник лаборатории ВВС бригадный генерал Хезер Прингл.

Напомним, на протяжении последних нескольких лет американские военные в рамках программы Skyborg ведут разработки сразу на нескольких направлениях.

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