Вирусолог Альтштейн высказался о смертности после вакцинации от COVID-19 в Швейцарии

Москва, 27 февраля. Около 230 миллионов прививок от коронавирусной инфекции сделано за рубежом за последние полтора месяца.

Как правило, многие из вакцинированных — это люди пожилого возраста, за счет чего существуют высокие показатели смертности. Об этом в беседе с Федеральным агентством новостей рассказал вирусолог НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

«Это не обязательно может быть связано с прививками от коронавируса. Вакцинация, конечно, дает реакцию и смертность в том числе. Но надо понимать, что массовой гибели от вакцин все-таки нет», — объяснил специалист.

В тех случаях, когда умирает вакцинированный человек, создается специальная комиссия. Сейчас исследователи не располагают данными о вакцинах, после которых массово умирают люди. В России вакцинировано чуть менее 3 миллионов человек, однако ничего страшного не происходит, заключил Альтштейн.

Ранее стало известно, что в Швейцарии после вакцинации от COVID-19 погибли 16 человек. Прецеденты были связаны с вакциной Comirnaty американской компании Pfizer и немецкой BioNTech, а также препаратом из США Moderna.