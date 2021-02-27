Список облагаемых налогом на роскошь машин пополнился еще 87 автомобилями

Москва, 27 февраля. Министерство промышленности и торговли Российской Федерации расширило перечень автомобилей, которые попадают под особый налог на роскошь.

В этом году перечень пополнился еще 87 моделями, пишет «Российская газета» со ссылкой на документ ведомства. В категории машин стоимостью от 5 до 10 миллионов рублей добавилось 34 авто, а в перечне со стоимостью от 10 до 15 миллионов рублей появилась 31 новая модель.

«В самом массовом сегменте авто, стоимость которых колеблется в пределах от 3 млн до 5 млн рублей, количество моделей <...> увеличилось всего на 3 единицы», — сообщило издание.

В министерстве заявили, что не ставят цель увеличить или уменьшить количество позиций в списке налога на роскошь. Ведомство лишь отражает информацию, полученную от производителей.

В Федерации автовладельцев России (ФАР) призвали пересмотреть этот налог. В ином случае граждане страны не смогут себе позволить приобрести самые популярные и доступные авто, сообщает Федеральное агентство новостей.