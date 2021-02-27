Подкаст «ФАН повсюду»: Аббас Джума рассказывает о прошлом, настоящем и будущем «Хезболлы»

Журналист Аббас Джума рассказывает, как из движения интеллектуалов и религиозных деятелей «Хезболла» превратилась в крупную военизированную организацию и одного из самых влиятельных политических игроков в регионе.



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В выпуске:

Как начиналась «Хезболла»

Лидеры и ключевые фигуры движения и их судьба

От движения интеллектуалов к вертикальной структуре

Как «Хезболла» стала одним из самых влиятельных игроков региона

Иранская революция 1979 года как идеал

«Хезболла» сегодня — есть ли альтернативы у ливанцев?

Американская угроза — старая новая политика Байдена

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