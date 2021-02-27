Подкаст «ФАН повсюду»: Аббас Джума рассказывает о прошлом, настоящем и будущем «Хезболлы»

Журналист Аббас Джума рассказывает, как из движения интеллектуалов и религиозных деятелей «Хезболла» превратилась в крупную военизированную организацию и одного из самых влиятельных политических игроков в регионе.
(Если в этом месте у вас не появился плеер с подкастом, отключите, пожалуйста, AdBlock).
В выпуске:
Как начиналась «Хезболла»
Лидеры и ключевые фигуры движения и их судьба
От движения интеллектуалов к вертикальной структуре
Как «Хезболла» стала одним из самых влиятельных игроков региона
Иранская революция 1979 года как идеал
«Хезболла» сегодня — есть ли альтернативы у ливанцев?
Американская угроза — старая новая политика Байдена
Подкаст «ФАН повсюду» также можно слушать на Яндекс.Музыке, в Telegram-канале «Международный ФАН», Youtube и на SoundCloud.
Скоро: ВК-Подкасты, подписывайтесь на нашу группу