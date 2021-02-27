Разведенный Харламов рассказал о проблемах со здоровьем

Москва, 27 февраля. Череда неудач для резидента Comedy Club Гарика Харламова не закончилась разводом с актрисой Кристиной Асмус. Недавно комик сообщил, что перенес хирургическое вмешательство.

Малоподвижный образ жизни сильно сказался на здоровье 39-летнего артиста. Харламов признавался, что прошел лечение от геморроя и страдал от камней в почках. Недавно он со сцены Comedy Club рассказал о перенесенной операции на спине.

В дуэте с Харламовым в свежем выпуске юмористического шоу выступал Павел Воля. Отсутствие кресла на сцене он объяснил состоянием здоровья своего коллеги. По словам юмориста, Харламов — «старый человек», у которого перед съемками прострелило спину. Шоумен подтвердил слова Воли, добавив, что перенес операцию.

Харламов ранее опубликовал в социальной сети сказку о мужском счастье без женщин. Некоторые фанаты решили, что шоумен грустит без Кристины Асмус.