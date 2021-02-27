От «Каламбура» до коня Юлия: В Пензенской области прошел фестиваль креативных саней

Заречный, 27 февраля. В последнюю субботу уходящего месяца жители закрытого города Заречного Пензенской области смогли продемонстрировать окружающим свои творческие способности, организовав фестиваль креативных саней «СаниZARфест».

Водрузив на самодельные полозья из металла, ПВХ труб или древесины героев любимых мультфильмов, сказок и телепередач, зареченцы по очереди скатывались с вершины снежной горки, разделяя со зрителями хорошее настроение.

Глава города Заречного Олег Климанов высоко оценил организацию фестиваля. На личной странице в соцсети «ВКонтакте» он опубликовал восторженный пост, поблагодарив участников за необычные идеи и креатив.

«Сегодня зареченцы еще раз доказали, что умеют зажигать, как никто другой! И для отличного общегородского праздника нам не нужны ни приглашенные звезды, ни дорогостоящее оборудование, ни даже хорошая погода. Достаточно обычной ледяной горки на пруду. На фестивале зареченцы оказались сами себе и звезды, и организаторы, и самые благодарные зрители. Давно не видел таких эмоций, которых было сегодня с избытком! Как зрители приветствовали команду бычков в консервной банке и моряков на почти бумажном кораблике! А как переживали за команду моли в Чудо-валенке, за медиков с вакциной от коронавируса и за коня Юлия!» — написал Олег Климанов.

За внимание зрителей и членов жюри боролись сразу 30 команд, каждая из которых представляла свои эксклюзивные сани, не имеющие аналогов. Победителей судьи определяли сразу в нескольких номинациях: "Как по маслу", "Дружная компания", "Сказки в салазки" и "Где это видано". Призовой фонд фестиваля составил 100 тысяч рублей.

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