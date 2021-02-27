Депутаты ОПЗЖ гневно отреагировали на отключение нового телеканала на Украине

Киев, 27 февраля. Представители украинской партии «Оппозиционная платформа - за жизнь» (ОПЗЖ) потребовали наказать всех причастных к отключению телеканала «Первый Независимый».

По требованию Службы безопасности Украины новый телеканал, созданный журналистами ранее закрытых «112 Украина», NewsOne и ZIK, был отключен спустя всего час после запуска эфира. Эти действия вызвали гневную реакцию среди депутатов ОПЗЖ.

Политсила уверена, что требование СБУ является незаконным и содержит признаки преступления. Все причастные к закрытию телеканала лица должны быть наказаны и привлечены к уголовной ответственности, считает оппозиция.

Ранее стало известно, что попавшие под санкции Киева оппозиционные каналы создали медиахолдинг, учредителями которого стали 110 человек.