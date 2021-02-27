Экс-секретарь Совбеза Украины нашел опасность в сотрудничестве Киева с РФ

Киев, 27 февраля. Сотрудничество Незалежной с Россией ведет к «возобновлению энергетической зависимости», заявил бывший секретарь Совбеза Украины Александр Турчинов.

Политик обвинил Киев в финансировании РФ в связи с закупками энергоресурсов.

«Есть важная составляющая гибридной войны — энергетическая. Эта власть не борется с Россией, она финансирует Российскую Федерацию, финансирует страну-агрессора», — считает экс-секретарь Совбеза Украины.

По его словам, руководство Незалежной разрушило энергетику в стране. Теперь власти вынуждены решать проблему с ресурсами за счет средств граждан и сотрудничества с Россией, добавил политический деятель.

Ранее Турчинов рассказал, почему президента Украины Владимира Зеленского пора отправить в отставку. По словам секретаря, необходимо защитить страну от нынешней власти.