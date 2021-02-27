Пензячка обнаружила в банке с килькой неизвестное существо

Пенза, 27 февраля. Необычная находка поджидала жительницу Пензенской области после вскрытия банки с рыбными консервами. Вместо ожидаемой кильки внутри оказались два неизвестных существа коричневого цвета, напоминающие формой головастиков. Своими переживаниями пензячка поделилась в социальных сетях.

Комментирующие пост горожане высказали массу предположений о природе обнаруженных водных обитателей. Большая часть пензенцев выразила уверенность, что в банке с килькой случайным образом оказались головастики лягушек.

«Это точно зародыши лягушат. Я их вживую видела, они так и выглядят», — написала жительница Пензы.

«Радуйтесь, вам французский деликатес попался», — вторит ей другой пользователь сети

В интервью корреспонденту ФАН лектор зоологического музея Пензенского государственного университета Олег Полумордвинов рассказал, что лягушки здесь не при чем, так как пензячка столкнулась с обыкновенной рыбой другого семейства.

«Это не головастики лягушек, а вполне взрослые особи рыб семейства бычковых. Скорее всего, это пуголовка. Они обитают как в пресноводных реках, так и в соленых морях. Вполне съедобная и безобидная рыба», — уверен зоолог.

Ранее ФАН сообщал, что 19-летняя пензячка на протяжении двух лет жила с пластиковой палочкой от чупа-чупса, застрявшей в ее мочевом пузыре.