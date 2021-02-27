Максим Шугалей провел круглый стол по ливийской проблематике. ФАН-ТВ

Фонд защиты национальных ценностей провел круглый стол «2011-2021: Ливия, которую мы потеряли». Обсуждались вопросы обеспечения легитимности предстоящих президентских выборов в республике.

Встреча Африканского дискуссионного клуба состоялась в Московском доме общественных организаций, ее модератором выступил президент Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей. Он представил результаты исследований, проведенных сотрудниками ФЗНЦ по итогам Ливийского форума политического диалога, который проходил в Женеве при поддержке ООН с 1 по 5 февраля.

На форуме выбирали председателя временного правительства Ливии, однако, по результатам исследований фонда, большинство граждан республики убеждены, что все вопросы о будущем страны должны решаться на ее территории, а не за пределами.

«Ливия является страной, которая управляется внешне Соединенными Штатами Америки. Вряд ли на выборах в декабре получится какой-то легитимный результат, если эта угроза не уйдет», — заявил Максим Шугалей.

24 декабря в Ливии должны состояться национальные президентские выборы, однако из-за сложной внутренней ситуации, большинство ливийцев не имеют доступа к реальной информации о политической жизни страны.

«Очень важно, чтобы граждане Ливии в принципе узнали о том, что у них эти выборы будут в декабре, чтобы они познакомились с кандидатами; чтобы они действительно смогли сделать свободный выбор в тех непростых условиях, в которых им приходится жить», — сказал учредитель Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.

В заседании приняли участие ученые-востоковеды, а также эксперты и организаторы гуманитарной помощи для Ливии. По их мнению, необходимо допустить на предстоящие выборы в республике международных независимых наблюдателей, чтобы не было сомнений в легитимности голосования. Также в ходе круглого стола Максим Шугалей отметил, что большинство ливийцев поддерживают кандидатуру Сейфа Каддафи.

«На данный момент Сейф аль-Ислам Каддафи является лидером общественного мнения, я считаю, что он должен участвовать в избирательной компании, надо дать возможность ливийцам избрать президентом того, кого они хотят», — уверен президент ФЗНЦ.

На круглом столе обсудили возможность отмены российских санкции в отношении членов семьи Каддафи, которые были введены в 2011 и 2012 году в соответствии с резолюциями Совбеза ООН. Фонд защиты национальных ценностей в ближайшее время намерен обратиться в МИД России с этой инициативой.

«Россия не столько гонится за своими интересами, сколько пытается вернуть мир в Ливию. Победа России в Ливии, как и в Сирии, как и во многих других странах, наступит, когда там начнется полноценное функционирование государственных институтов», — отметил российский востоковед и политолог Саид Гафуров.

Также участники обсудили другие вопросы ливийской проблематики и пути построения двусторонних отношений с этой страной.