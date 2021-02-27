Международный женский день: зачем нужен праздник и как его отмечать

Международный женский день давно превратился в «день весны, красоты и нежности», когда воспевается женственность «слабого пола». Между тем изначально праздник 8 Марта задумывался совершенно с другим посылом — это день солидарности женщин в борьбе за равные права и эмансипацию. Когда появился праздник и как его отмечают сегодня — в материале ФАН.

Марш пустых кастрюль

Зарождение Международного женского дня некоторые связывают с маршем пустых кастрюль в Нью-Йорке в 1857 году. Работницы текстильной промышленности и фабрик по пошиву одежды в Нью-Йорке впервые провели марш 8 марта в знак протеста против неприемлемых условий труда и низкой заработной платы. Они шли по улицам города, ударяя в пустые кастрюли и создавая шум. Участницы демонстрации требовали 10-часовой рабочий день и равную с мужчинами зарплату.

Учреждение 8 Марта

В 1908 году по призыву нью-йоркской социал-демократической женской организации состоялся митинг с лозунгами о равноправии женщин, в котором приняли участие около 15 тысяч работниц. Требования остались все те же: сокращение рабочего дня и равные c мужчинами зарплаты. На следующий год Социалистическая партия Америки объявила национальный женский день, который отмечался в последнее воскресенье февраля вплоть до 1913 года.

В 1910 году на Второй международной социалистической женской конференции в Копенгагене немка Клара Цеткин предложила учредить Международный женский день. По ее задумке в этот день женщины будут устраивать митинги и шествия, привлекая внимание к проблемам гендерного неравенства. В 1911 году первый Международный женский день отмечался в Германии, Австрии, Дании и Швейцарии 19 марта.

8 Марта в России

В России женщины впервые вышли на митинги 2 марта 1913 года, а уже на следующий год Международный женский день прошел в восьми странах — США, Великобритании, Австрии, Дании, Германии, Нидерландах, России и Швейцарии.

Поворотным в истории борьбы за права женщин стал 1917 год, когда в России женщины получили право голоса. 8 марта (23 февраля по юлианскому календарю) было ознаменовано революционным взрывом, положившим начало Февральской революции — большевики в Петрограде воспользовались празднованием Международного женского дня для организации митингов и собраний против войны, дороговизны и тяжелого положения работниц.

В 1921 году по решению 2-й Коммунистической женской конференции было решено праздновать Международный женский день 8 марта в память об участии женщин в петроградской демонстрации 1917 года. Это событие стало катализатором Февральской революции и свержения монархии в России. В 1966 году Международный женский день стал не только праздником, но и нерабочим днем.

Международный год женщин

ООН объявила 1975 год Международным годом женщин и признала 8 Марта официальным праздником. Два года спустя Генеральная Ассамблея ООН предложила государствам объявить любой день Днем борьбы за права женщин и международный мир.

Как отмечают 8 Марта сегодня

К концу XX века Международный женский день потерял свою феминистскую окраску, став днем поздравлений женщин, девушек и даже девочек. В некоторых странах праздник был и вовсе заменен Днем матери.

Тем не менее в последние годы в России меняется восприятие Международного женского дня. В этот день в российских городах стали проходить митинги в поддержку прав женщин и против домашнего насилия.

Организация Объединенных Наций объявила темой Международного женского дня в 2021 году «Женщины на руководящих позициях: достижение равного будущего в мире COVID-19». В организации объяснили, что женщины оказались в авангарде борьбы с пандемией как медицинские работники, воспитатели, ученые, общественные организаторы и политические лидеры.