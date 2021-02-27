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Диетолог назвал болезни, при которых лучше отказаться от употребления сырых овощей

Диетолог назвал болезни, при которых лучше отказаться от употребления сырых овощей

Москва, 27 февраля. Сырые овощи содержат витамины, которые при приготовлении могут разрушаться, однако некоторым людям не рекомендовано употреблять их в необработанном виде.

Например, от сырых овощей следует отказаться страдающим эрозивной или язвенной болезнью желудочно-кишечного тракта в период обострения. Об этом рассказала врач-терапевт и диетолог Екатерина Бурляева.

При наличии таких заболеваний овощи лучше тушить, отваривать или запекать. Также специалист опровергла распространенное мнение о большей пользе сырых овощей, чем приготовленных.

«В сырой капусте содержится большое количество витамина С. При тепловой обработке он разрушается. Однако сырая капуста часто вызывает вздутие живота. В приготовленном виде вероятность вздутия снижается», — объяснила Бурляева.

ФАН ранее писал, что диетологи предложили альтернативу вредным продуктам питания. Например, сладкие напитки, которые содержат в себе много сахара, лучше заменить водой.

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