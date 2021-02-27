Диетолог назвал болезни, при которых лучше отказаться от употребления сырых овощей

Москва, 27 февраля. Сырые овощи содержат витамины, которые при приготовлении могут разрушаться, однако некоторым людям не рекомендовано употреблять их в необработанном виде.

Например, от сырых овощей следует отказаться страдающим эрозивной или язвенной болезнью желудочно-кишечного тракта в период обострения. Об этом рассказала врач-терапевт и диетолог Екатерина Бурляева.

При наличии таких заболеваний овощи лучше тушить, отваривать или запекать. Также специалист опровергла распространенное мнение о большей пользе сырых овощей, чем приготовленных.

«В сырой капусте содержится большое количество витамина С. При тепловой обработке он разрушается. Однако сырая капуста часто вызывает вздутие живота. В приготовленном виде вероятность вздутия снижается», — объяснила Бурляева.

ФАН ранее писал, что диетологи предложили альтернативу вредным продуктам питания. Например, сладкие напитки, которые содержат в себе много сахара, лучше заменить водой.