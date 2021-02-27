Боррель заявил о невозможности Еврокомиссии запретить финансировать «СП-2»

Брюссель, 27 февраля. Еврокомиссия не может запретить частным компаниям инвестировать в «Северный поток — 2». Об этом сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в интервью изданию Spiegel.

По словам Борреля, газопровод «Северный поток — 2» имеет политическую составляющую. Проект никак не влияет на энергетическую безопасность стран Европы.

«Еврокомиссия, вице-президентом которой я являюсь, многократно и ясно указала на то, что «Северный поток — 2» не способствует ни диверсификации энергообеспечения Европы, ни энергонезависимости ЕС. Но ЕК не может удерживать частные компании от того, чтобы инвестировать в индустриальный проект», — сказал Жозеп Боррель.

Несколько западных компаний отказались от сотрудничества с «Северным потоком — 2», пишет ФАН. Аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова рассказала о причинах подобных решений.