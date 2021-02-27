Вашингтон получит ракеты, «способные достать до России»

Москва, 27 февраля. СМИ сообщают о возможном получении Пентагоном 400 крылатых стелс-ракет, «способных достать до России».

Речь идет об образцах AGM-158B JASSM-ER, пишет издание Janes. В рамках контракта Пентагона с компанией Lockheed Martin предприятие должно изготовить указанные ракеты к середине 2025 года.

В прошлом году в украинской консалтинговой компании Defense Express отмечали, что ракетное вооружение американских стратегических бомбардировщиков B-52 Stratofortress способно «нанести удар» по России, не заходя в российское воздушное пространство, контролируемое ЗРК С-400 «Триумф».

По информации журналистов, для атаки на основные стратегические объекты РФ в Арктике и частично в Сибири «достаточно будет запустить» ракеты AGM-158B JASSM-ER и AGM-86C CALCM.

Ранее в National Interest рассказали о подготовке США к противостоянию с РФ в Европе, сообщает Федеральное агентство новостей.