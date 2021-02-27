Куда постоянно пропадает Шейнин из эфиров «Время покажет»

Москва, 27 февраля. Продюсеры политического ток-шоу «Время покажет» часто придумывают все новые и новые, неожиданные ходы для телезрителей. Так, например загадочное исчезновение постоянного телеведущего Артема Шейнина в первых эфирах после Нового года вызвали шквал недоумения. Новыми соведущими Анатолия Кузичева и Екатерины Стриженовой стали главный редактор портала PolitRussia Руслан Осташко и журналистка Олеся Лосева. Подобные изменения оказались временными и Шейнин вернулся после отпуска, но и новичков, к которым зрители успели привыкнуть, не стали убирать из эфира, — пишет «ПолитПазл».

Но не прошло и месяца, как Шейнин снова таинственно исчез. Телеведущего никто не видел в выпусках, выходящих после 23 февраля. В соцсетях, на страницах тематических групп, посвященных «Время покажет», некоторые пользователи отметили, что журналист пропадает именно после праздников. По мнению самых внимательных телезрителей, важно обращать внимание на фразу Шейнина «Я с вами прощаюсь на некоторое время». Теперь ее смысл принял совсем другое значение.

Но и сам Шейнин вызвал бурю эмоций, выложив на своей странице в Facebook снимки зимнего Балтийского моря. Под постом журналист написал, что ему удалось вырваться на побережье всего на несколько часов. Зрители, при этом недовольны тем, что не увидят любимого телеведущего.

Любить Артема Шейнина есть за что. Он всегда защищает интересы родины. Так, например, как ранее писал ФАН, он жестко осадил украинскую журналистку Соколовскую после слов о нацистах.