Около 100 тысяч тамбовчан остались без воды из-за крупной аварии на водоводе

Тамбов, 27 февраля. В сотнях домов в Тамбове отключили подачу горячей и холодной воды. Причина — прорыв водопровода на севере города.

Специалисты начали проводить мероприятия для ликвидации прорыва водопровода, сообщает пресс-служба компании «Тамбовские коммунальные системы» (ТКС). Для устранения проблем пришлось прекратить подачу воды.

С последствиями коммунальной аварии будут бороться сотрудники «Водоканала». По данным ТКС, именно этот водовод снабжает водой северную часть города, в том числе котельные. О том, сколько времени потребуется для восстановления сетей, не сообщается. В ТКС предупредили жителей о том, что после восстановления водоснабжения рекомендуется в течение трех дней употреблять воду только после кипячения.

Еще одно крупное коммунальное происшествие произошло в Саратове. Там около сотни домов оставались без отопления и воды.