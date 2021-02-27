Зеленский выразил благодарность Байдену за непризнание Крыма российским

Киев, 27 февраля. Украинский лидер Владимир Зеленский поблагодарил президента США Джо Байдена за непризнание Крыма территорией России.

Как написал украинский политик в Twitter, он признателен главе США за «сильный месседж», когда Байден заявил, что Крым является Украиной. Он добавил, что именно для этого нужно «настоящее стратегическое партнерство».

«Украинцы высоко ценят поддержку США: от территориальной целостности до укрепления обороноспособности и проведения реформ», — написал Зеленский в соцсети.

Ранее председатель парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что присоединение к России спасло жителей полуострова от расправы киевских нацистов.

Президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что Крым воссоединился с РФ законно, и вопрос о принадлежности полуострова окончательно закрыт.