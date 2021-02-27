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Зеленский выразил благодарность Байдену за непризнание Крыма российским

Зеленский выразил благодарность Байдену за непризнание Крыма российским

Киев, 27 февраля. Украинский лидер Владимир Зеленский поблагодарил президента США Джо Байдена за непризнание Крыма территорией России.

Как написал украинский политик в Twitter, он признателен главе США за «сильный месседж», когда Байден заявил, что Крым является Украиной. Он добавил, что именно для этого нужно «настоящее стратегическое партнерство».

«Украинцы высоко ценят поддержку США: от территориальной целостности до укрепления обороноспособности и проведения реформ», — написал Зеленский в соцсети.

Ранее председатель парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что присоединение к России спасло жителей полуострова от расправы киевских нацистов.

Президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что Крым воссоединился с РФ законно, и вопрос о принадлежности полуострова окончательно закрыт.

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