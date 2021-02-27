Регина Тодоренко показала себя с темными короткими волосами на шоу «Маска»

Москва, 27 февраля. Ведущая программы «Орел и решка» и блогер Регина Тодоренко показала, как она преобразилась для нового выпуска шоу «Маска». Знаменитость кардинально сменила прическу.

Тодоренко, являющаяся одним из членов жюри «Маски», показала кадры со съемок нового эпизода в Instagram. Ведущая, которая обычно носит светлые и длинные волосы, внезапно стала брюнеткой с короткой прической. Блогер даже сравнила себя с популярной актрисой.

«Я сегодня в образе Кристины Асмус», — отметила Тодоренко в Instagram Stories.

Коллегами ведущей по жюри «Маски» стали певица Валерия, король эстрады Филипп Киркоров, а также шоумены Тимур Родригес и Александр Ревва. Тодоренко показала Киркорова, который из жгучего брюнета превратился в платинового блондина.

«А Филипп — в образе моего дедушки!» — пошутила блогер.

Во втором сезоне шоу «Маска», выходящем на канале НТВ, зрителям и членам жюри изначально предстояло отгадать, кто скрывается под костюмами 14 персонажей. Одного героя уже рассекретили — в роли Черной пантеры выступала гимнастка Светлана Хоркина. Зрители передачи недавно рассказали, кто из членов жюри «Маски» обладает наилучшей интуицией.