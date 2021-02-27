«Весеннее помешательство» Украины может обернуться походом ВСУ на Донбасс

Киевские власти могут возобновить военные действий в Донбассе, взяв за основу агрессивную политику Запада по отношению к России, ДНР и ЛНР. Об этом в интервью ФАН рассказал известный российский военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что военнослужащие Народной милиции ДНР готовы не только отразить атаку украинских войск, но и перейти в контрнаступление. Кроме того, как отметил донецкий лидер, ополченцы Донбасса открывают огонь по позициям ВСУ только тогда, когда Киев наносит удары по территории ДНР.

«Народная милиция ДНР готова к адекватному ответу. Если с украинской стороны происходят вооруженные провокации, наши войска подавляют огневые точки противника», — заявил Денис Пушилин.

Пушилин отметил, что ополченцы Донбасса наносят ответные удары по позициям ВСУ настолько точно и эффективно, что даже украинские СМИ и политики не могут больше продолжать скрывать потери киевских силовиков на линии фронта. Глава ДНР уверен, что военнослужащим Народной милиции по плечу любая задача: и филигранное подавление огневых точек, и защита мирного населения при боевых действиях, и молниеносное наступление. Пушилин рекомендовал руководству в Киеве «не заигрываться в войну», подчеркнув, что Донецк выбирает сохранение мира.

Заявление главы ДНР продиктовано обострением ситуации на линии соприкосновения сторон конфликта. Армия Киева ведет огонь по всем направлениям. За сутки по Донбассу ВСУ выпустили более 100 боеприпасов. Кроме того, ранее под удар попал поселок Еленовка, где находится КПП, связывающий ДНР с Украиной. Донецкие дипломаты связали обстрелы с планируемой в эти дни поставкой в Донецк гуманитарной помощи от МККК и ООН.

По данным руководителя бюро телеканала «Россия-1» в Донбассе Андрея Руденко, Вооруженные силы Украины активно стягивают тяжелое вооружение к фронту. Так, железнодорожные составы с БМП, движущиеся в сторону ДНР, были зафиксированы в районе Краматорска.

«Краматорск. ВСУ тянут составы с техникой. Видимо, для «мирного» урегулирования конфликта», — горько шутит журналист.

В свою очередь военный эксперт Василий Дандыкин прокомментировал корреспонденту Федерального агентства новостей ситуацию, сложившуюся на линии фронта в Донбассе. По его словам, обострение связано с агрессивной политикой новой администрации США во главе с Джо Байденом. Специалист считает, что «весенние помешательство» Киева может перерасти в активную фазу боевых действий.

«Киев считает более продуктивной позицию Байдена по Украине, чем бывшего президента США Дональда Трампа. После смены власти в США отношение Вашингтона к Донбассу и России стало более агрессивным. Напомню, что в свое время Байден курировал украинское направление. Такая позиция новой администрации США одобряюще подействовала на киевские власти. Это говорит о том, что легкое весеннее помешательство может перерасти в агрессивные действия против Донбасса. Замечу, что обстрелы ДНР и ЛНР продолжаются. Против мирных граждан применяются крупнокалиберные минометы», — сказал собеседник ФАН.

Капитан первого ранга запаса отметил тот факт, что киевские власти начали терять популярность, поэтому могут прибегнуть к активизации боевых действий в Донбассе для сохранения рейтингов.

«Политика Зеленского и его партии на сегодняшний день очень слаба и не пользуется особой популярностью у украинского народа. Силу набирают оппозиционные партии и политики. Поэтому для Киева единственным способом поднять свои рейтинги является возобновление боевых действий в Донбассе. Но я хочу сказать, что война приведет к большому количеству жертв — население ДНР и ЛНР показало, что умеет держаться», — рассказал военный эксперт.

Василий Дандыкин подчеркнул, что в случае атаки Вооруженных сил Украины Москва не останется в стороне, так как на территории ДНР и ЛНР на сегодняшний день проживают более 600 тыс. граждан Российской Федерации.

«Хочу напомнить, что в свое время такое поведение Запада подтолкнуло грузинские власти к началу войны в Южной Осетии. Сегодня на территории ДНР и ЛНР находятся сотни тысяч граждан России, поэтому Москва не будет сторонним наблюдателем в случае атаки Киева. Это должны прекрасно понимать украинские власти, которые сейчас находятся в эйфории. Кроме того, поход ВСУ, который на первых этапах может увенчаться успехом, закончится для Украины плачевно», — резюмировал Василий Дандыкин.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что в Народной милиции Луганской Народной Республики заявили о размещении ВСУ военной техники в населенных пунктах Донбасса. Действия Киева грубо нарушают третий пункт Дополнительных мер по обеспечению режима прекращения огня и контроля за его соблюдением.