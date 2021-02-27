Жильцы многоэтажки в центре Тулы более десяти часов сидели без отопления

Тула, 27 февраля. За окном далеко не май-месяц, а жильцы многоквартирного дома в центре Тулы среди ночи остались без отопления.

«Около полуночи что-то резко щелкнуло. И все! Батареи стали холодными. И это, к сожалению, не первый случай. Такое у нас повторяется с завидной регулярностью», — рассказала ФАН жительница дома №18 по проспекту Ленина Марина Александровна А.

Повезло еще, что сильные морозы покинули Тульский регион. Минувшей ночью была около нулевая температура. Тем не менее, даже при таком раскладе в жилых помещениях резко стало некомфортно. Многим пришлось включать электрические приборы обогрева.

«Пар из трубы не идет, значит, котельная не функционирует. Недолго мы радовались теплу. Чуть больше недели дома было более 20 градусов. И вот опять. Как дряхлая котельная может обслуживать жилые дома? И это продолжается семь лет! Несколько дней нормально, потом снова что-то происходит», — негодуют возмущенные жильцы.

Невооруженным взглядом видно, что люди на грани. Латание дыр и точечные ремонты решают проблему на короткий промежуток времени. Люди ждут не отписок от чиновников, а кардинального решения проблемы. И не перестают надеяться, что власти обратят на них внимание.

Как сообщили ФАН в аварийной службе, сегодня была очередная авария на котельной. А это привело к завоздушиванию всей отопительной системы. К 11 утра все было устранено.

Тепло пошло, но остывшие стены теперь будут нагреваться около суток. Однако, это лишь временная мера. Жильцы уверены, что не пройдёт и недели и все это повторится. Как повторяется с завидной регулярностью последние семь лет.

Ранее ФАН писал о том, что жители этого же дома в центре Тулы вынуждены обогреваться с помощью огнеупорных кирпичей, как в военное время.