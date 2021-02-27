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Политолог Ищенко рассказал об одной фразе Путина, которая поставила Запад на место

Политолог Ищенко рассказал об одной фразе Путина, которая поставила Запад на место

Москва, 27 февраля. Президент России Владимир Путин одним предложением осадил Запад и его намерения обременить Москву Украиной. Об этом рассказал политолог Ростислав Ищенко.

По словам эксперта, США преследуют цель «повесить на Россию огромное обременение» в лице Украины. Руководство Соединенных Штатов хотело, чтобы РФ «захватила» эту страну и выплачивала ее долги. Однако невмешательство Москвы помешало планам Запада. Политолог напомнил о недавних словах Владимира Путина в адрес западной аудитории.

«Вы хотели заставить нас финансировать ваши провалы на Украине», — процитировал Ищенко президента.

С Незалежной придется что-то делать, заверил политолог. Американцы могут заниматься Украиной, но подрядить к этому делу Россию у них не выйдет, резюмировал эксперт.

Секретарь СНБО Незалежной Алексей Данилов ранее призвал украинцев отказаться от второго гражданства. По его словам, правительство должно разработать соответствующий механизм.

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