Москва, 27 февраля. Президент России Владимир Путин одним предложением осадил Запад и его намерения обременить Москву Украиной. Об этом рассказал политолог Ростислав Ищенко.

По словам эксперта, США преследуют цель «повесить на Россию огромное обременение» в лице Украины. Руководство Соединенных Штатов хотело, чтобы РФ «захватила» эту страну и выплачивала ее долги. Однако невмешательство Москвы помешало планам Запада. Политолог напомнил о недавних словах Владимира Путина в адрес западной аудитории.

«Вы хотели заставить нас финансировать ваши провалы на Украине», — процитировал Ищенко президента.

С Незалежной придется что-то делать, заверил политолог. Американцы могут заниматься Украиной, но подрядить к этому делу Россию у них не выйдет, резюмировал эксперт.

Секретарь СНБО Незалежной Алексей Данилов ранее призвал украинцев отказаться от второго гражданства. По его словам, правительство должно разработать соответствующий механизм.