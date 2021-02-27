Экономист Зубец объяснил, почему Тихановская не сможет управлять Белоруссией

Москва, 27 февраля. Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская не сможет управлять страной, уверен экономист Алексей Зубец.

Как считает директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ, у Тихановской нет позитивной программы, поэтому жители страны разочаровались в ней. Если Тихановская придет к власти, то она не сможет управлять Белоруссией без определенных знаний.

«У нее есть какие-то представления о внешней торговле? О позиционировании белорусских предприятий на тех или иных рынках? У нее ничего из этого нет», — говорит Зубец.

Эксперт также обратил внимание, что у Тихановской нет команды, которая будет с ней работать и решать проблемы жителей страны.

В начале февраля стало известно, что с Тихановской встретилась спецпредставитель Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в ЕС (ПА ОБСЕ) по Восточной Европе Даниэла де Риддер.