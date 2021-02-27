Бешеные корова и лиса стали причиной карантина в Саратовской области

Саратов, 27 февраля. Губернатор Валерий Радаев издал постановление, согласно которому в двух населенных пунктах региона введен карантин по бешенству. В селе Каменка нашли погибшую от данного заболевания лису, в поселке Арбузовка от бешенства скончалась корова.



Теперь в очагах инфекции будет проведена тотальная вакцинация всех домашних животных. Трупы умерших лисы и коровы предписано сжечь.



Ветеринарный врач Анатолий Савилов рассказал, что в Саратовской области непростая ситуация по бешенству. Эффекта не дают даже самые строгие меры безопасности.

«В конце года наш регион вошел в число анти-лидеров по заболеваемости бешенством. Сложно сказать, в чем здесь причина. Власти делают все правильно: при первом же обнаружении болезни вводится строгий карантин в населенном пункте и вакцинация всех без исключения. Однако новые случаи все равно появляются раз за разом», — отметил специалист.

Ранее стало известно, что в области обнаружили большую популяцию птиц из Красной книги. В Правобережье нашли 448 особей.