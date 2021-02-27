В США опровергли получение разведданных от Ирака для нанесения авиаударов в Сирии

Вашингтон, 27 февраля. Пентагон не использовал информацию Ирака при разработке целей ударов ВВС США в Сирии, заявил пресс-секретарь американского оборонного ведомства Джон Кирби.

Ранее министр обороны США заявлял, что авиаудар в Сирии был нанесен после получения разведывательной информации от иракской стороны. Минобороны Ирака опровергло эти данные. В настоящее время Багдад ведет расследование по этому поводу.

«Но чтобы внести ясность: мы не использовали иракскую информацию для разработки целей наших ударов прошлой ночью», — заявил Кирби.

Пентагон накануне сообщал, что в результате ударов по району иракско-сирийской границы были уничтожены девять объектов, частично разрушены два.

Ранее ФАН писал, что американский истребитель F-15 сбросил несколько бомб на объекты группировок «Катаиб Хезболла» и «Катаиб Сеййид аш-Шухада» неподалеку от города Аль-Бу Кемаль, на границе с Ираком.