Россиянам рассказали, как спасти деньги от мошенников в мобильном банке

Москва, 27 февраля. Львиная доля мобильных банков имеет бреши в системе безопасности, из-за которых могут похищаться персональные данные россиян. Однако есть способы, как их уберечь.

Руководитель группы исследований безопасности банковский систем Positive Technologies Максим Костиков в беседе с РИА Новости рассказал, что основная ответственность за сохранность информации лежит на компаниях, которые хранят и обрабатывают такие данные. Чтобы защитить себя от мошенников, россияне должны выполнять несколько простых правил.

В первую очередь, необходимо ограничить публикации персональных данных в социальных сетях, а также указывать меньше сведений при регистрации на сайтах. Кроме того, пользователям интернет-банкинга рекомендовали не открывать вложения в подозрительных email-сообщениях.

Если у пользователя есть сохраненные пароли в Google-аккаунте, можно проверить, осуществлялись ли утечки с этих сайтов, и где использовалась информация. После обнаружения фишингового сервиса или ресурса со слабой системой безопасности следует сменить все пароли.