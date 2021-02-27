Командование ВСУ решило перейти на новый строевой шаг

Киев, 27 февраля. Командование ВСУ внесло изменение в стандарт строевого шага, снизив на пять сантиметров высоту поднятия ступни.

Стандарт строевого шага достался украинским военным по наследству от Советской армии. Строевой устав требовал поднимать ногу на 15–20 сантиметров от земли. В ВСУ решили изменить это правило, уменьшив высоту подъема ступни на пять сантиметров.

Впервые по новому стандарту перед широкой публикой украинские военные пройдут на параде в честь 30-летия независимости Украины. Бойцы Отдельного президентского полка имени гетмана Богдана Хмельницкого уже разучили новый строевой шаг и провели показательное выступление.

Новобранцам, которые будут призваны в ряды ВСУ в весенний призыв, придется учиться шагать уже по-новому. Федеральное агентство новостей сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о начале весенней призывной кампании с 1 апреля.