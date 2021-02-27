Башкирского министра Беляева отправили под домашний арест

Уфа, 27 февраля. Борис Беляев, подозреваемый в превышении должностных полномочий, будет находиться под домашним арестом до 11 апреля 2021 года. Такое решение принял суд Башкирии.

До десяти лет лишения свободы грозит министру ЖКХ Башкирии Борису Беляеву. Чиновнику предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 285 УК РФ.

В 2017 году обвиняемый, занимая пост главы администрации Кумертау, знал о том, что на очистных сооружениях в селе Маячном, построенных в рамках госконтрактов, не были выполнены пусконаладочные работы, и не были предоставлены результаты исследований очищенных стоков воды. Следствие считает, что Беляев подписал акт приемки нового сооружения. В результате был причинен ущерб бюджету республики в размере 95 млн рублей. Как уточнили в СК, данные очистные сооружения по сей день фактически не функционируют и непригодны для эксплуатации.

В рамках уголовного дела также задержан министр строительства республики Рамзиль Кучарбаев, который в 2017 году руководил управлением капитального строительства региона. Расследование дела продолжается.

Бывший директор департамента государственной политики в сфере высшего образования и молодежной политики Минобрнауки России Артемий Рожков подозревается в мошенничестве, сообщал ФАН. Мужчина является фигурантом дела в отношении бывшего заместителя министра науки и высшего образования Марины Лукашевич.