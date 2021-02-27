Российским школьникам упростили сдачу ГИА в 2021 году

Москва, 27 февраля. Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление об упрощенном формате сдачи государственной итоговой аттестации в 2021 году.

Правила сдачи выпускных экзаменов было решено упростить для минимизации рисков заражения коронавирусом среди педагогов и школьников. Как сообщается в опубликованном на сайте кабмина документе, выпускникам девятых классов не придется сдавать предметы по выбору. Для получения аттестата понадобятся только результаты экзаменов по русскому языку и математике.

Одиннадцатиклассникам для дальнейшего поступления в вузы необходимо сдать ЕГЭ по выбранным ими предметам. Чтобы получить аттестат об окончании школы, достаточно результатов ЕГЭ по русскому. Выпускники 11-х классов с инвалидностью могут сдать ЕГЭ или ГВЭ по русскому языку для выдачи им аттестата.

Министерство науки и высшего образования РФ ранее заявило о праве вузов самостоятельно определять формат проведения выпускных экзаменов и защиты выпускных работ в этом году на основе ситуации с коронавирусом в том или ином регионе.