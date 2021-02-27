В России выявили 11 534 новых случая заражения коронавирусом за сутки

Москва, 27 февраля. Российские медики за прошедшие сутки зафиксировали 11 534 новых случая COVID-19 в стране. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Новых заболевших выявили в 85 регионах. Среди них у 11,6% не наблюдалось никаких клинических проявлений заболевания. По данным оперштаба, количество летальных исходов составило 439. Полностью вылечиться смогли еще 16 020 россиян.

Накануне в стране зарегистрировали 11 086 случаев заражения инфекцией. Актуальные и подробные сведения по эпидемиологической ситуации, складывающейся в России и мире, доступны на портале стопкоронавирус.рф.