Пушков рассказал о цели авиаудара США по Сирии

Москва, 27 февраля. Авиаудар США по Сирии можно рассматривать в качестве сигнала для РФ и других мировых держав о характере внешнеполитического курса президента Соединенных Штатов Джо Байдена.

Соответствующее заявление опубликовал в своем Telegram-канале председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

«США в своем репертуаре. Сигнал Москве, Тегерану, Дамаску и Китаю, а также Тель-Авиву и Эр-Рияду. Объект удара несущественен — важен сам факт военного удара по целям в Сирии меньше чем через 40 дней после прихода демократов в Белый дом», — пишет сенатор.

По мнению Алексея Пушкова, таким образом в Вашингтоне пытаются диктовать новые условия возвращения США в ядерную сделку с Ираном, однако пока что «оливковую ветвь» администрация Белого дома Тегерану не протянула.

«Оливки плохо сочетаются с бомбами, особенно против близких к Ирану формирований на территории Сирии. Вероятнее то, что США хотят обусловить свое возвращение в ядерную сделку новыми условиями», — предположил российский сенатор.

Он добавил, что Вашингтон намерен изменить курс региональной политики в Иране и заставить Тегеран отказаться от ракетной программы.

«Бомбовые удары вписываются именно в такой подход», — отметил Пушков.

Ранее МИД Венесуэлы признал, что США нарушают международное право, сообщает Федеральное агентство новостей.