Нижегородские следователи опрашивают жильцов дома, где произошел взрыв газа

Нижний Новгород, 27 февраля. Оперативно-следственная группа работает на месте взрыва газа в жилом доме на Мещерском бульваре в Нижнем Новгороде.

Сотрудники СК допрашивают жильцов, очевидцев ЧП. Кроме того, проводится выемка документов в офисах фирм, которые располагались в этом здании, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Как сообщалось ранее, взрыв в пристройке к жилой многоэтажке прогремел накануне утром. Одна из секций строения, где находился суши-бар, оказалась разрушена. Три человека пострадали и были доставлены в больницу. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей. По предварительной версии, причиной взрыва могла стать утечка газа из газораспределительной системы.