В Москве возбудили два уголовных дела за избиение музыканта группы «Машина времени»

Москва, 27 февраля. Столичная полиция возбудила два уголовных дела по факту нападения на музыканта группы «Машина времени» Александра Дитковского и его друга.

Ранее сообщалось, что вечером в четверг пятеро молодых людей напали на музыканта. Неизвестные ходили по парковке и просили милостыню. Вместе с Дитковским пострадал и его товарищ. В настоящее время московская полиция ищет подозреваемых.

«По данному факту возбуждены уголовные дела по статье 112 («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью») и 116 («Побои») УК РФ», — сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

Напомним, участник группы «Машина времени» в результате нападения пятерых человек на парковке получил перелом лицевой кости. Полиция провела доследственную проверку по делу об избиении.