Солдаты ВС РФ смогут обнаруживать скрытые беспилотники при помощи РЛС «Валдай»

Москва, 27 февраля. Радиолокационная станция (РЛС) «Валдай» поступит на вооружение ВС России. Она способна обнаруживать «молчащие» беспилотники (БПЛА), сообщил представитель МО РФ Андрей Гончаров.

Вооруженные силы России продолжают решать вопросы по части противодействия беспилотным аппаратам. Для решения этих задач российские военнослужащие получат РЛС «Валдай», способную обнаруживать БПЛА в режиме радиомолчания. Об этом заявил начальник Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий Минобороны РФ генерал-майор Андрей Гончаров.

«Валдай» позволяет эффективно бороться с беспилотниками малого размера. Государственные испытания установки уже завершены, проводится подготовка по принятию разработки на вооружение для нужд ВС РФ.

Ранее стало известно, что Россия планирует восстановить РЛС «Волга» на территории Белоруссии.