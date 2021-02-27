Военные полицейские ВС РФ обезвредили «террористов» на учениях в Амурской области

Благовещенск, 27 февраля. Военные полицейские Белогорского гарнизона России совместно с военной автоинспекцией отразили нападение условных террористов на объект Минобороны РФ в ходе тактических учений.

Основной задачей маневров была выработка слаженности действий вооруженного патруля и военной автоинспекции, а также отработка организации пропускного режима на объекте. Согласно заданию, во время обхода объекта на патрульных напали бандиты, после чего завязалась перестрелка. На помощь коллегам отправилась группа военных автоинспекторов. Общими усилиями военнослужащие обезвредили «террористов».

Ранее ФАН писал, что подразделения военной полиции Минобороны России провели учения в рамках подготовки к АрМИ-2021. В ходе учений военнослужащие отработали отражение атаки и захват «бандитов». Подобные испытания им предстоит пройти в рамках конкурса «Страж порядка».