Экс-посол США в РФ признался, что седьмой год не может забыть русский творог

Вашингтон, 27 февраля. Бывший посол США в РФ Майкл Макфол рассказал, что скучает по русскому творогу после отъезда из Москвы в 2014 году.

Экс-дипломат опубликовал пост в Twitter на русском языке: «Я скучаю по творогу». В ответ пользователи соцсети сообщили ему, что творог можно заменить на домашний сыр или приобрести в специализированных магазинах. Макфол ответил, что за это время перепробовал все возможные способы, но все не то.

«Каждый день в России на завтрак я ел творог с медом к большому разочарованию для нашего шеф-повара в Спасо-Хаус», — рассказал бывший дипломат об утренних «процедурах» в своей резиденции в Москве.

С послом стали делиться рецептами «настоящего творога», чтобы Макфол мог сделать его самостоятельно.

Ранее Макфол опубликовал пространные советы 46-му президенту США Джо Байдену после его вступления в должность.