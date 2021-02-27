Юбиляр Анне Вески пообещала своим поклонникам устроить летом живые концерты

Знаменитая советская и эстонская певица Анне Вески заявила ФАН, что свой день рождения будет праздновать в узком кругу близких родственников.

Засуженная артистка Эстонской ССР в эксклюзивном интервью рассказала о планах на 65-летний юбилей, который отмечается в субботу.

«У нас в Эстонии обстановка с коронавирусной инфекцией весьма напряженная, поэтому больших открытых концертов мы проводить не будем, — призналась Вески. — Были, конечно, такие планы, но из-за эпидемиологической обстановки, судя по всему, ничего не выйдет».

По словам собеседницы ФАН, в нынешнем году свой день рождения она впервые будет праздновать в кругу семьи — к ней в гости придут только родственники, не больше десяти человек.

«Если ситуация [с пандемией COVID-19] изменится, то летом обязательно устроим концерты, — заверила Вески. — Еще прошлой весной писали новые песни, и сейчас готовимся к лету. Так что у нас ничего такого хитроумного нет в планах».

Сейчас часть этих песен уже записана, а летом народ просто будет слушать их вживую, подчеркнула певица.

«Мы постоянно делаем что-то новое, у нас с этим никаких проблем нет», — сказала в заключение собеседница ФАН.

Анне Тынисовна Вески родилась 27 февраля 1956 в городе Рапла. В 1984-м она была удостоена звания заслуженной артистки Эстонской ССР. В том же году стала лауреатом 1-й премии за лучшее исполнение польской песни на Международном конкурсе эстрадной песни в Сопоте.

Ранее о том, как будет отмечать свой 70-летний юбилей, рассказал народный артист России и депутат Московской городской думы Евгений Герасимов.