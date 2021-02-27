Российские банки стали выдавать вдвое меньше кредитных карт в январе

Москва, 27 февраля. Отечественные банки в январе ужесточили одобрение на выдачу кредитных карт до многолетнего минимума — положительный ответ получили только 28% заявителей.

Бюро кредитных историй «Эквифакс» в комментарии РИА Новости отмечает, что таким образом количество выданных кредиток сократилось в стране в два раза. Так, например, в прошлом месяце количество выданного «пластика» уменьшилось на 45% по сравнению с декабрьскими показателями. Вместе с этим возрос средний лимит на карточках на 0,6% — до 65,2 тысячи рублей.