Массовая авария с участием грузовика произошла в Кемерове

Кемерово, 27 февраля. Тройное ДТП с участием большегруза произошло у поворота на Лесную Поляну в Кемерове. О происшествии сообщили пользователи Сети.

Два легковых автомобиля и грузовик столкнулись на шоссе. У серебристой иномарки сильно пострадала лобовая часть. Комментаторы отметили, что на этом участке дороги стоит ограничение в 40 км/ч. Информация о погибших и пострадавших не поступала. Подробности произошедшего устанавливаются.

Еще одно ДТП с участием большегруза произошло в Коломне. Спасателям пришлось доставать пассажира из зажатой легковушки. Врачи диагностировали у пострадавшего травму бедра, сообщало издание РИАМО.