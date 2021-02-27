Впереди 8 Марта, и заботы по подбору хорошего подарка для любимой жены уже не за горами. Но как же выбрать хороший презент, порадовать супругу и обеспечить ее хорошим настроением на весь день? Многие психологи советуют спросить напрямую о желаемом презенте. Так у вас получится избежать покупки ненужной «ерунды». Но как быть с сюрпризом, ведь многие их так любят! Мы решили подумать над презентом и дать вам несколько советов по подбору подарка для жены на 8 Марта. Как оказалось, для этого нужно просто придерживаться нескольких элементарных правил.

Советы по подбору идеального презента на 8 Марта

Чтобы желаемый подарок не стал огорчением вашей супруги в такой ясный день, нужно всего лишь придерживаться 10 элементарных правил. О них мы расскажем далее. При этом важно помнить, что 8 Марта — это главный праздник весны, день, символизирующий приход этой прекрасной поры года. В этот день каждая женщина ожидает получить не просто очередной подарок, а нечто особенное. Так какие же подарки смогут удовлетворить эти сложные для мужчин запросы?

Что ж, начнем с десяти простых советов, которые точно станут вашими верными путеводителями в мире женских подарков:

• духи — конечно же, духи приходят сразу на ум любому из мужчин. Но в этом случае тоже не так все просто. Обязательно нужно помнить, что ваша вторая половинка пользуется определенным ароматом. В этом случае лучше сбрызнуть себе на рукав ее духи, которыми она пользуется ежедневно, после чего можно смело отправиться в парфюмерный магазин, где консультант уже поможет вам более точно подобрать похожий аромат с приятными нотками, которые так нравятся вашей супруге. В противном случае вы рискуете получить в подарок аромат сигар с коньяком, что вряд ли порадует вашу избранницу;

• второе, что сможет прийти на ум мужчин, — это, конечно же, ювелирное украшение. Да, это идеальный подарок, ведь именно украшения помогают женщине почувствовать себя особенной. Однако тут главное — помнить о деталях, к примеру, о виде металла или камнях, которые любит ваша жена. И конечно же, стоит отдельно позаботиться о коробочке, в которую будет упаковано украшение с прилагаемым букетом. Так подарок будет выглядеть еще более впечатляюще;

• если украшение — это подарок на все времена, то в наше время в качестве подарка подойдет и новая модель заветного телефона, планшета либо другого интересующего гаджета для вашей половинки. Но тут стоит заранее поинтересоваться, какая именно модель ей нравится, какой объем памяти она хотела бы получить и что должно входить в комплектацию устройства. Да, подарок дорогой, но если есть возможность, то почему бы и не порадовать свою вторую половинку?

• вы спросите, а как же просто цветы? И будете правы, ведь цветы — это, пожалуй, самый универсальный и, можно сказать, классический вариант подарка на 8 Марта. Но тут главное — учесть, какие именно цветы предпочитает ваша вторая половинка и как их красиво подать. Аккуратно упакованные в композицию цветы с дополнением в виде мягкой игрушки наверняка вызовут большее восхищение, нежели «веник», впопыхах купленный при выходе из метро;

• более бюджетным подарком, но не менее красивым может послужить росток розы в банке. Плюсы такого подарка заключаются не только в небольшой стоимости, но и в том, что он будет долго радовать свою обладательницу;

• если же ваша супруга находится в «интересном положении» и не проявляет особую активность в этот период, то в таком случае удачно будет в качестве подарка презентовать ей удобную сумку, абонемент на занятия йогой или спа-процедуры. В период вынашивания ребенка женщины особо чувствительны, поэтому здесь важно постараться найти именно то, чего ей сильно не хватает. И да, если она хочет мел, то покупайте мел и не спорьте;

• не стоит забывать о еще одном важном нюансе — это маленькие, но такие приятные мелочи, которые удачно дополнят ваш подарок и придадут ему эффектность. Такими дополнениями вам прекрасно послужат кондитерские изделия: конфеты, шоколад и воздушный зефир. В качестве декора можно использовать такие элементы, как воздушные шарики, приукрашенные красивыми разноцветными ленточками. А если подарок обернуть в праздничную и красивую упаковку, то от такого нежного подарка будет в восторге абсолютно любая женщина.

• практически каждая девочка в детстве собирала яркие открытки с красивыми пожеланиями либо признаниями в любви. Не секрет, что для уже повзрослевших девочек открытки все так же являются элементом признаний в чувствах. Поэтому не забудьте приложить открытку к уже выбранному подарку.

• если вы решите в качестве подарка презентовать билеты на театральную постановку, концерт любимого исполнителя или какое-то громкое спортивное мероприятие, то позаботьтесь о том, чтобы подарок был красивым. Приложите цветы, шары или что-то сладенькое — просто билеты убьют всю романтику.

• ну и напоследок мы советуем сделать для любимой женщины сюрприз. Подготовьте подарок заранее, продумайте все до мелочей. Пригласите жену на свидание, где в нарядной обстановке она вновь почувствует себя той беззаботной и робкой девушкой, которая по уши влюблена. Поверьте, такой вечер запомнится надолго вам обоим.

Даже не вздумайте это дарить: играем в сапера

Давайте представим ситуацию: ваша супруга пошла на встречу с подругами, с которыми она давно не встречалась. И вот во время разговора она стала жаловаться на то, какой у нее непутевый супруг, внимания не уделяет, совсем не понимает, чего она хочет, не слушает, да и ерунду всякую дарит, лучше бы вообще деньги не тратил. Нравится вам этот сценарий? Наверняка не очень, а ведь и такое может случиться. Подольет масла в огонь какая-нибудь давняя знакомая вашей супруги, которая придет на встречу с новеньким блестящим браслетом. Уж тогда точно ждите косые взгляды, обиды и кислые щи в прямом смысле слова. Поэтому мы решили составить антирейтинг подарков, которые точно нельзя преподносить женам на 8 Марта:

• забудьте про все кухонные принадлежности. Покупать их стоит только в том случае, если супруга сама о них попросила. В остальных же случаях вы сможете услышать гневную фразу: «Я женщина или домработница?» — а подаренная скалка или сковородка может оставить не самый приятный след на ваших отношениях или на чем-то более мягком;

• старайтесь избегать тех подарков, которые не подчеркивают индивидуальность вашей жены. Это всевозможные вазы, картины, статуэтки и прочие предметы декора. Они в этот день попросту становятся бессмысленными;

• вашей семье нужен пылесос, а скоро 8 Марта? Нет, нет, нет и еще раз нет! Приобретение бытовой техники не может быть приятным сюрпризом на Международный женский день, поскольку это довольно обыденная потребность, которую можно удовлетворить в любой обычный день. Так что не вздумайте дарить утюг, отпариватель или еще что-то вроде бы как полезное. Вспомните про скалку, о которой мы говорили ранее.

• живые подарки — милые, забавные, но порой очень неожиданные. Прежде чем заводить какую-либо живность в доме, стоит тщательно все продумать. Порой люди не готовы ухаживать за маленьким котенком или щенком из-за плотного рабочего графика или плохого самочувствия, поэтому пожалейте пушистика и не делайте ошибок. Если, конечно, ваша жена не мечтает о котенке с детства.

• параллельная вселенная, или мир косметики. Лучше отложить такие рискованные эксперименты и просто купить супруге подарочную карточку в магазин парфюмерии и косметики. Ну или к выбранной косметике присмотрите кандибобер — он станет прекрасным дополнением выбранного вами образа. Еще раз советуем отказаться от этой идеи.

• Одежда — мир опаснее предыдущего. Только женщина знает, каким модным тенденциям следует именно она и чем розовый, который на самом деле коралловый, отличается от розового, который на самом деле фуксия. Если хотите, чтобы жена купила себе подарок сама, пройдитесь вместе по магазинам. Супруга оценит, что вы выходной принесли в жертву шопингу.

• также не советуем дарить конкретную сумму денег со словами: «Купи, что хочешь». Любимая женщина может подумать, что от нее откупились. Ведь такой подарок не требует особых «творческих» изысков и не может показать, как вы старались выбрать что-то ценное и индивидуальное.

• различные приспособления для красоты не самый лучший вариант для презента на 8 Марта. Мужчинам лучше не знать о всех тонкостях женского марафета и остаться от него в стороне;

• и конечно же, подарки из магазинов приколов. Накладные бороды, подушки, издающие непристойные звуки, фальшивые деньги и прочая «ерунда» может быть смешной и уместной на каком-то карнавале или дружеском мероприятии, но никак не на 8 Марта.

Позаботьтесь о подарке заранее, продумайте все до мелочей и порадуйте свою супругу незабываемым презентом. Так вы сделаете ее еще счастливее и позволите почувствовать себя особенной.