Армия в 100 км от Чада и диверсанты в Банги — что произошло в ЦАР 26 февраля

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Центральноафриканской Республике (ЦАР) за 26 февраля 2021 года.

События в западной части страны

Правительственные войска (FACA) развивают наступление на севере страны, не оставляя боевикам из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC) время на перегруппировку сил и организацию обороны после их разгрома в Босангоа и Бозуме.

Подразделения FACA при поддержке российских инструкторов освободили город Камбакота. Теперь армию ЦАР отделяет всего 100 километров от границы с Чадом, откуда бандфомирования зачастую получали подкрепления и оружие.

Камбакота идеологически важна для CPC. Именно там 15 декабря 2020 года было объявлено о создании конгломерата группировок, который поддержал мятежного экс-президента Франсуа Бозизе.

RCA : arrivée des forces de défense à Kambakota, les rebelles disparaissent dans la nature https://t.co/xccJj51dGx #Centrafrique pic.twitter.com/MRZ6SdyZYv — Corbeau News Centrafrique (@CorbeauNews) February 26, 2021

В районе города Бензамбе, где после бегства боевиков был сожжен дом Франсуа Бозизе, вновь замечены военнослужащие. По предварительным данным, там проводится контртеррористическая операция.



Тем временем жители освобожденных накануне городов префектуры Уам выступают с призывом к соотечественникам не содействовать боевикам CPC, а поддержать правительственные войска и президента Туадера.

???????? @NdjoniSango #Centrafrique: appel des ressortissants de l’Ouham à se désolidariser de la CPC https://t.co/tWBKDopPZM — 236 News ???????? (@236News) February 26, 2021

Район Лакуанга в Банги оцеплен, улицы патрулируют усиленные отряды полиции и жандармов. Причиной этого стали слухи, что в столицу ЦАР пробралась диверсионная группа боевиков. Якобы они перешли границу со стороны города Зонго в Демократической Республике Конго.

В этом же районе ведется розыск экс-полковника полиции Амаду Данзуми Яло, обвиненного в подрыве госбезопасности и сотрудничестве с бандитами. В ночь на 26 февраля он бежал из камеры предварительного заключения Центрального управления по борьбе с бандитизмом в Банги. По данным следствия, бывший силовик скрывается в кварталах Лакуанга.

Является ли побег Яло и возможное появление диверсантов связанными между собой событиями – устанавливается.

RCA :le « colonel » Danzoumi Yalo serait en cavale, les forces de l’ordre sont activement à sa recherche https://t.co/RCctqlnGcp #Centrafrique pic.twitter.com/GI9E4VFz5a — Corbeau News Centrafrique (@CorbeauNews) February 26, 2021

События в центральной части страны

Жители целого ряда городов к югу от Бамбари призвали правительство страны освободить их от отрядов боевиков CPC, бесчинствующих в данном районе.

По сообщениям граждан из Нгакобо, Алиндао, Боколобо и Куанго, бандиты занимаются грабежом, устанавливают на дорогах блокпосты и требуют плату за проезд. Местные фермеры боятся выходить на работу в поля, опасаясь головорезов. Кроме того, уровень жестокости по отношению к мирному населению со стороны боевиков значительно вырос после того, как армия выбила их из Бамбари и Иппи.

Особе возмущение людей вызывает поведение миротворцев МИНУСКА. Они располагаются в городах Нгакобо и Куанго, но обеспечивают безопасность лишь местных заводов и их персонала. В то время как все остальные граждане не защищены от беспредела бандитов.

Люди просят освободить их города как можно скорее, чтобы они также смогли принять участие в выборах в законодательные органы ЦАР 14 марта.

RCA : Bambari, la situation sécuritaire reste confuse dans des localités aux alentours https://t.co/AiLMujaZMm #Centrafrique pic.twitter.com/aDAc0JeCl3 — Corbeau News Centrafrique (@CorbeauNews) February 26, 2021

Из Судана в город Бриа прибыла первая за долгое время колонна грузовиков с продовольствием и промышленными товарами. Это коммерческий груз, который планируется доставить в столицу ЦАР.



Иностранные предприниматели пошли на риск, ведь значительная часть трассы на северо-востоке страны еще не освобождена от боевиков. Но успехи FACA в Бамбари, Иппи, а также бегство радикалов из Бриа на фоне слухов о дальнейшем наступлении армии вселили в торговцев уверенность в успех. Тем более, что дальнейший маршрут следования грузовиков уже будет проходить по подконтрольной правительству территории.



Проект торгового коридора Банги–Ньяла был запущен еще в 2005 году. Но его пришлось приостановить из-за действий бандформирований на северо-востоке ЦАР.

Политика

Министр общественной безопасности ЦАР Анри Ванзе Лингисара в интервью изданию Nouvelles+ поблагодарил российских инструкторов за их вклад в повышение боеспособности армии, национальной жандармерии и полиции.

По словам министра, реформирование силовых структур республики под контролем российским специалистов позволило FACA добиться значительных успехов в борьбе с террористами и бандитами. Недавнее освобождение Босангоа и Бозума тому является ярким подтверждением.

Aujourd'hui à #Bangui a eu lieu une conférence de presse conjointe du Ministre de la Sécurité publique de la #Centrafrique Henri WANZET-LINGUISSARA avec Alexandre Ivanov, le représentant des instructeurs #russes de la communauté des officiers chargés de la sécurité internationale pic.twitter.com/ab339A96oN — Serge Amadou (@serge_amadou) February 25, 2021

Ангола выступила за отмену оружейного эмбарого Совбеза ООН в отношении ЦАР. С таким предложением выступила представитель страны при ООН Мария де Хесус Феррейра. Она объяснила, что конфликт в Центральноафриканской республике угрожает перерасти до масштаба регионального кризиса, если власти ЦАР не получат возможность более эффективно бороться с бандформированиями и полноценно обеспечивать безопасность своего населения.

#Centrafrique L’#ANGOLA PRÉVIENT SUR LE RISQUE DE PROPAGATION DE LA CRISE CENTRAFRICAINE DANS LA SOUS RÉGION #CARCrisis https://t.co/MXRJDHqD91 pic.twitter.com/PtAjgH81Qc — Eve Malonga - LNC (@evemalonga) February 26, 2021

Новые данные о возможном нахождении экс-президента Фрасуа Бозизе опубликовало французское издание RFI. По данным источников СМИ, опальный политик после потери контроля над своей «столицей» Босангоа мог бежать в Чад. Слухи об этом ходили давно, а источники в правительственных структурах ЦАР прямо указывали на бегство экс-президента в соседнее государство еще в январе.

По сведениям RFI, бывший президент проявляет максимальную осторожность – старается не задерживаться на одном месте более двух дней, не пользуется мобильными телефонами, опасаясь, что правительственные войска и спецслужбы смогут его выследить.

Où se trouve l'ancien président centrafricain François Bozizé? https://t.co/IqtHa3zyAi via @RFI — Steve TANGOA (@Stangoa) February 26, 2021

Экономика

В Банги прошла встреча премьер-министра Фирмена Нгребада и министра транспорта ЦАР Арно Джубай Абазена, который представил отчет о совместной работе с правительством Камеруна по обеспечению безопасности торгового маршрута Белоко–Банги. Власти соседнего государства выступили с инициативой оказать помощь в решении этой проблемы.

Опубликован доклад организации по оценке стран, находящихся в кризисе, REACH. Согласно исследованию, 92% домохозяйств в ЦАР находились в затрудненном положении, а 50% из них в крайне тяжелом.



Хуже всего ситуация с продовольствием, водой, медицинской помощью и безопасностью отмечена в супрефектурах: Батангафо, Бриа, Гадзи, Кембе, Нанга-Богила, Нгаундэ, Рафаи, Сатема, Зангба. То есть в районах, которые находятся под контролем боевиков CPC. В то время как наиболее благополучная ситуация на территориях, контролируемых правительством ЦАР.

Общество

Министерство экономики ЦАР сделало пожертвование для подразделений FACA и ей союзникам. Представители ведомства передали военнослужащим наборы с продовольствием.

Премьер-министр Фирмен Нгребада и министр экономики Феликс Молуа приняли участие во встрече с производителями медицинских масок по вопросам выплат в рамках проекта Londo.

Временный министр туризма Алин Пана посетила центральный отель Банги, где ведутся работы по его восстановлению и реконструкции. По планам правительства, стройка будет завершена в течение года, после чего отель снова сможет принимать иностранные делегации и туристов.