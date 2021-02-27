Московские врачи изучат срок действия иммунитета привившихся от COVID-19

Москва, 27 февраля. Период сохранения иммунитета к коронавирусу исследуют в Москве. Сделавших прививку от инфекции будут регулярно проверять на антитела в течение полугода.

Более двух тыс. москвичей, вызвавшихся добровольцами, уже прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции. Об этом сообщила в эфире Первого канала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Каждый месяц в течение полугода у добровольцев будут брать анализ на антитела. Основной задачей является определить, как снижается количество защитных частиц в организме. Также специалисты проверят, до какого срока иммунитет достаточно сильный, чтобы защитить от заболевания.

До этого доктор медицинских наук Анна Топтыгина назвала категорию людей, которые менее уязвимы к заражению коронавирусом. Это связано с высоким уровнем интерферона.