Меньшова преобразилась после ухода с Первого канала

Москва, 27 февраля. Актриса и телеведущая Юлия Меньшова, не так давно покинувшая программу Первого канала «Сегодня вечером», сменила имидж.

Много лет артистка носила одну и ту же прическу, однако теперь наконец решилась на преображение. Телеведущая сделала короткую стрижку. Результатом Юлия Меньшова похвасталась на своей странице в Instagram.

«Лично я к весне уже готова!» — написала актриса.

Чтобы подписчики могли полностью оценить ее преображение, Меньшова показала себя анфас и с затылка. Поклонники ведущей похвалили ее новую стрижку и отметили, что такая прическа очень молодит звезду телеэкрана.

«Вам очень идет короткая стрижка»; «Юля, вы красотка»; «Супер! Стильно, молодежно, красиво», — написали в комментариях.

Юлия Меньшова вела программу «Сегодня вечером» в компании с юмористом Максимом Галкиным. Предполагалось, что телеведущая ушла из шоу из-за конфликта с шоуменом, но сама Меньшова опровергала подобные сообщения. Когда-то артистка работала на канале НТВ, однако затем покинула его и пропала с телеэкранов на десять лет.