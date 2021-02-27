Полиция нашла похищенную трехлетнюю девочку в Иванове

Иваново, 27 февраля. Без вести пропавшую трехлетнюю девочку нашли: ее похитил мужчина, ранивший мать ребенка. Подозреваемый уже задержан, сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Правоохранители выехали на место по вызову о пожаре в микрорайоне Рождественский в Иваново. Возле квартиры лежала раненая женщина. Выяснилось, что к ней пришел злоумышленник, нанес удар ножом, а после скрылся, забрав с собой девочку.

Полиция разослала ориентировку на розыск ребенка, и вскоре похищенную нашли в центре города. Девочка не пострадала, ее жизни и здоровью ничто не угрожает. При этом мать несовершеннолетней в настоящий момент находится в больнице в тяжелом состоянии. Следственный комитет выясняет все обстоятельства случившегося.

Двух 11-летних школьниц, пропавших под Красноярском, также нашли живыми, сообщал телеканал «360». С девочками и их семьями работают инспекторы по делам несовершеннолетних. Причины исчезновения детей устанавливаются.