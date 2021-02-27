В Красноярске ищут водителя, который сбил ребенка и скрылся

Красноярск, 27 февраля. Красноярские полицейские объявили в розыск водителя, который сбил девятилетнего мальчика на пешеходном переходе. Ребенок получил травмы, а автомобилист уехал с места ДТП.

Авария произошла на улице Семафорная. Неустановленный мужчина, по предположению ГИБДД, передвигался на хэтчбеке. Водитель ехал по улице Кольцевой в сторону Красраба и на пешеходном переходе сбил ребенка. После ДТП водитель скрылся, а мальчик получил травмы и был доставлен в госпиталь.



Сотрудникам ГИБДД предстоит установить личность нарушителя. Для этого всех очевидцев происшествия попросили откликнуться и обратиться в полицию. Также стражи порядка попросили предоставить записи с видеорегистраторов.

Авария с участием подростков произошла в Калининградской области, сообщал ФАН. Водитель маршрутки сбил шедших по обочине девочек.