Игорь Бутман: Нужно перестать демонизировать джаз, считая его уделом избранных

Один из крупнейших в России международных фестивалей «Триумф джаза» пройдет в этом году в 21-й раз, с 11 по 15 марта. Продюсер проекта, народный артист России саксофонист Игорь Бутман, накануне форума дал интервью ФАН.

Он рассказал, кто из западных звезд приедет в нашу страну на этот раз, почему в программе форума акцент сделан на выступлениях молодых отечественных исполнителей и кого из российских политиков можно увидеть на джазовых концертах.

«Джаз в корнях у американцев — это миф»

— Игорь Михайлович, на фестивале ожидается мощный десант из американских и европейских джазовых звезд. Как вам удалось организовать их приезд в Россию в период жестких коронавирусных ограничений?

— Мы ожидаем выступления на фестивале американского пианиста Эммета Коэна и его трио, вокалиста и гитариста, тоже из США, Аллана Харриса с группой, немецкого трубача Тиля Бреннера. Со своей стороны мы сделали все возможное для приезда в Россию перечисленных лидеров мирового джаза: провели с ними переговоры, решаем визовые вопросы и заботимся об их комфортном пребывании.

Стопроцентных гарантий никто дать не может, но мы готовы к любимым импровизациям в рамках форума. В нем представлено три моих концерта с Московским джазовым оркестром, с которым мы представим три разные программы с приглашенными солистами. Плюс выступления молодых российских джазовых музыкантов, исключительно талантливых и креативных. Они представят публике абсолютно новые программы.

— В рамках фестиваля проводится еще и «Детский Триумф джаза». Насколько эта часть проекта пользуется успехом?

— «Детский Триумф джаза» — важная составляющая нашего музыкального проекта. С каждым годом фестиваль-конкурс набирает популярность: расширяется география участников, не так давно из российского он превратился в международный. А что касается цифр, то, например, в прошлом году мы получили более 200 заявок на участие.

В «Детском Триумфе джаза» участвуют будущие звезды джазового искусства. Для них выступления на форуме — это серьезные испытания на профессиональную состоятельность, ведь гала-концерт проходит на большой сцене Московского международного дома музыки и собирает победителей конкурса в различных номинациях и возрастных категориях из разных городов нашей страны.

— Есть ли у американских детей природные преимущества перед российскими сверстниками в плане импровизации?

— Разговоры о том, что у всех американцев где-то в корнях сидит джаз и у них врожденное чувство импровизации, — не более чем миф. Географические, ментальные привязки не играют роли в процессе становления джазового музыканта.

Наша ежедневная речь — это тоже импровизация. Чем выше степень общей образованности человека, его культурный уровень, тем более содержательная и яркая у него речь, богаче словарный запас, вариативность в описание событий и мыслей. Эта формула ораторской состоятельности универсальна и не зависит от места рождения и прописки человека.

Умение импровизировать на музыкальном инструменте или голосом вырисовывается в процессе занятий и прослушивания записей, где играют великие мастера джаза. Поэтому в нашей стране с отличным уровнем музыкального образования и традициями талантливым и трудолюбивым детям абсолютно разных возрастов открыта дорога в джазовое искусство. Любой ребенок может научиться импровизировать, с той лишь разницей, что кто-то больше преуспеет в этом начинании, а кто-то — меньше.

Труднее найти художественный образ, собственный музыкальный стиль, которые нарабатываются, повторюсь, в процессе каждодневной кропотливой работы, плюс необходимо огромное желание посвятить себя этому делу. При этом талант импровизатора может раскрыться и в 5 лет, и в 15.

Нужно, наконец, перестать демонизировать джаз, считая его уделом избранных. Как и в любом другом виде искусства, в джазе есть дилетанты и мастера высочайшего уровня.

«Башмет импровизирует великолепно»

— Как обывателю отличить хороший джаз от плохого?

— Нужно послушать записи классических джазовых музыкантов, легендарных исполнителей в этом жанре: Эллу Фицджеральд, Каунта Бэйси, Чарли Паркера и Чика Кориа. Этих четырех имен достаточно, чтобы понять многообразие джаза. А потом, проникшись духом и красотой этой музыки, постепенно расширять свою джазовую библиотеку.

— Как вы объясните фантастический успех фильма «Мы из джаза», снятый в середине 1980-х годов?

— Фильм завоевал колоссальную популярность у зрителей всех возрастов, у абсолютно разных по роду деятельности людей, потому что, образно говоря, все звезды сошлись в этом проекте: прекрасный сценарий, симпатичные главные герои не в пример многим американским картинам про джаз, где музыканты — алкоголики или же наркоманы. Ребята полюбили джаз и добились своей мечты, выступив с настоящим концертом.

Кстати, в те годы — а это происходило сто лет назад, — джаз был очень популярен и востребован в нашей стране. Достаточно вспомнить такие имена, как Леонид Утесов, Александр Цфасман и других наших музыкантов с консерваторским образованием, организовавших первоклассные джазовые оркестры.

Сама музыка в фильме очень милая, доступная, все актеры великолепно вжились в свои образы, их явно зажег джаз. Саксофонист, роль которого исполнил Петр Щербаков, как раз и пытается найти в себе способность к импровизации! Главного героя Костю в исполнении Игоря Скляра режиссер и сценарист Александр Бородянский списал с пионера русского джаза, классика этого жанра, композитора и дирижера Александра Варламова.

— Вы сделали много совместных проектов с живой легендой классической музыки Юрием Башметом. Когда вы познакомились?

— Наше знакомство и сотрудничество начались с исполнения композиции Игоря Райхельсона, где классика и джаз соединяются в одно целое и рождается поразительная по красоте и эмоциям музыка.

Райхельсон — уроженец Ленинграда, он закончил музучилище имени Римского-Корсакова как классический пианист, параллельно освоив и джазовый класс. Я знал Игоря еще в 1970-е годы, мы играли вместе джаз, а наш тройственный союз, включая Башмета, сложился где-то в середине 1990-х годов.

Впоследствии с Юрием Абрамовичем я играл и другие сочинения Райхельсона, сделал с ним не один интересный проект, в частности программу «Классика встречает джаз», показанную на Фестивале искусств Башмета. Кстати, наше тесное сотрудничество привело к тому, что Юрий Абрамович стал импровизировать, чего раньше за ним не замечалось. Башмет импровизирует великолепно!

«Первоклассный джаз в СССР не запрещался»

— Благодаря вам все узнали о любви к джазу губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Среди российских политиков кто-то еще увлекается этой музыкой?

— Многие наши политики слушают джаз и ходят на концерты, где исполняется эта гениальная музыка. Любит джаз и играет на барабанах Алексей Кудрин, джаз любит Валентина Матвиенко, которая помогла с организацией в Санкт-Петербурге филармонии джазовой музыки Давиду Голощекину в конце 1980-х годов. Валентина Ивановна стояла у истоков создания этого замечательного пространства, где много лет звучит «настоящий» джаз.

Я и мои коллективы выступили перед российскими президентами. Владимир Путин неравнодушен к хорошей музыке, в том числе к джазу. Бывший глава Администрации президента Александр Волошин — поклонник джаза со стажем. Еще в 1980-е годы он ходил на мои концерты. Два года я вместе со своими коллективами играл перед сотрудниками Федеральной службы безопасности, это был концерт по случаю их профессионального праздника. После представления к нам подходили ветераны этой организации и вспоминали те годы, когда джаз как бы запрещался.

— Разве было не так?

— Запрещались плохие образцы джаза. Первоклассный — игрался. Кстати, много ходило слухов, что джаз уважал Юрий Андропов.

— Как вы можете объяснить увлечение джазом таких «тяжеловесов»?

— Нужно понимать, что интеллигентные и образованные люди вне зависимости от их профессиональной деятельности, имея представление о классических образцах джаза, не могут отрицать свой симпатии к этой гениальной музыке. Приходя на джазовые концерты, они проникаются особой атмосферой, которая царит в зале, будь то клубное пространство или Московская и Петербургская консерватории.

Петербург, а ранее Ленинград — это особое джазовое пространство. Здесь происходили и происходят важные мероприятия, касающиеся «нашей» музыки. Петербург — мой любимый город, я здесь родился и стал джазовым музыкантом.

Досье

Народный артист РФ Игорь Бутман родился в 1961 году в Ленинграде. В 11 лет начал играть на кларнете в детской музыкальной школе. В 1976 году поступил в Музыкальное училище им. Мусоргского по классу саксофона.

Еще будучи студентом, начал играть в ансамбле Давида Голощекина. В 1983 году выступал в оркестре Олега Лундстрема — лучшем биг-бэнде СССР. В следующем году Игорь поменял альт-саксофон на тенор и был приглашен Николаем Левиновским в ансамбль «Аллегро», в котором играл вплоть до отъезда в США.

Когда в 26 лет Игорь приехал в Штаты, он уже имел свой фан-клуб, образованный из самых знаменитых и уважаемых американских джазменов. Карьера Игоря в Америке развивалась стремительно, он выступал со своей группой в ведущем джаз-клубе Бостона. В 1989 году переехал в Нью-Йорк, где начал выступать с оркестром знаменитого виброфониста Лайонела Хэмптона.

В 1997 и 1998 годах выступил в качестве продюсера и организатора Независимых джазовых фестивалей в Москве с участием российских и зарубежных музыкантов.

В марте 1999 года организовал свой оркестр Igor Butman Jazz Orchestra, собрав в нем лучших джазовых музыкантов России. Одновременно с оркестром возник и Квартет Игоря Бутмана.

Невероятной сенсацией стали совместные выступления оркестра Игоря Бутмана и Lincoln Center Jazz Orchestra под управлением Уинтона Марсалиса, состоявшиеся 18 и 20 сентября 2003 года на открытии нового джазового сезона в Линкольн-центре в Нью-Йорке.

В 2007 году на лейбле Sony Classical вышел легендарный альбом Игоря Бутмана «Веселые истории» (в зарубежной версии — «Magic Land»), записанный с Чиком Кориа, Джоном Патитуччи, Стефоном Харрисом, Рэнди Бреккером и Джеком Деджонеттом.

C 2000 года Игорь Бутман проводит крупнейший российский джазовый фестиваль «Триумф джаза».