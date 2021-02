Учения САА в Хаме и демонстрации в Алеппо — что произошло в Сирии 26 февраля

Международная редакция Федерального агентства новостей подводит итоги 26 февраля и рассказывает об основных событиях, произошедших в Сирийской Арабской Республике (САР).

Боевики обстреляли из тяжелой артиллерии подразделения Сирийской Арабской Армии (САА), дислоцированные в районе населенного пункта Дадих на востоке провинции.

Боец «Сирийских демократических сил» (СДС) застрелен неизвестными в деревне Даман на востоке провинции Дейр эз-Зор.

Подразделения САА обстреляли из тяжелой артиллерии позиции боевиков в районе населенного пункта Кбана на севере провинции Латакия.

ВКС РФ нанесли авиаудары по объектам «Исламской партии Туркестана», преимущественно состоящей из выходцев из бывших республик СССР. Уничтожены казарма боевиков и посты охраны по периметру базы.

В городе Аазаз на севере провинции Алеппо прошла антиправительственная демонстрация под лозунгом «Предстоящие выборы нелегитимны».

Силы САА проводят учения в столице провинции Хама в связи с возросшей активностью боевиков ИГ1 в пустыне Эш-Шола.

В деревне Аш-Шакусия на северо-востоке провинции Хама три местных жителя погибли, подорвавшись на противопехотной мине, оставленной террористами.

Несколько солдат САА погибли в результате удара противотанковой управляемой ракеты (ПТУР) по позициям сил САА близ населенного пункта Ас-Сармания в долине Эль-Габ.

В районе сирийско-иорданской границы правоохранительные органы САР задержали группу контрабандистов. У них конфисковали особо крупную партию наркотиков, которую планировалось переправить в Иорданию.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал удары ВС США по территории Сирии. По словам министра, американские военные предупредили своих российских коллег о планируемой атаке всего за 5 минут до обстрела.

По словам Лаврова, такие действия недопустимы. Глава МИД сообщил, что в связи с последними событиями Москва планирует приостановить координационные связи с США по Сирии.

