Сотрудники псковского аэропорта получили зарплату после вмешательства прокуратуры

Псков, 27 февраля. Сотрудники псковского международного аэропорта Княгиня Ольга после вмешательства транспортной прокуратуры смогли получить зарплату за декабрь прошлого года.

Псковский транспортный прокурор Виталий Фетисов в беседе с ФАН отметил, что руководство аэропорта неоднократно нарушало трудовое законодательство в области оплаты труда в 2020 году. Так, после проверки осенью выяснилось, что компания задолжала 158 работникам почти 4,3 млн. рублей за сентябрь. После мер прокурорского реагирования долг был выплачен. Гендиректор аэропорта Княгиня Ольга был привлечен к административной ответственности.

Однако в дальнейшем руководство компании продолжило нарушать закон. За декабрь прошлого года зарплату снова не получили 172 сотрудника. Задолженность составила более 4,8 млн рублей. После вмешательства транспортной прокуратуры сотрудники получили свои деньги.