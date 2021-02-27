Российская экономика может столкнуться с несколькими вызовами в 2021 году

Москва, 27 февраля. Специалисты кредитно-рейтингового агентства S&P Global Ratings рассказали о вызовах, которые могут ждать российскую экономику в текущем году.

На презентации, посвященной суверенным рейтингам России и стран СНГ, аналитики перечислили факторы, способные, по их мнению, омрачить рейтинговые перспективы РФ. Всего было названо три риска, пишет РБК.

Первым из них аналитики считают ужесточение западных санкций. Также специалисты предупреждают о вероятном ослаблении макрополитической конструкции, транзите власти и внутриполитической волатильности.

Ведущий аналитик S&P по суверенным рейтингам стран СНГ Карен Вартапетов добавил, что из-за пандемии может ослабиться макрополитика, что, по его мнению, приведет к "некоторой разбалансировке финансовых показателей".

Ранее председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявлял, что США и Европа не могут смириться с независимостью российской политики. При этом санкции дорого обходятся европейским странам, приводит его слова Федеральное агентство новостей.