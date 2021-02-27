Граждане Индии продали дочь в рабство ради спасения ее больной сестры

Нью-Дели, 27 февраля. Семейную пару из Индии поймали на торговле собственным ребенком. Родители продали 12-летнюю дочь соседу, чтобы получить деньги на препараты, необходимые ее больной сестре.

Вопиющий случай нарушения прав ребенка произошел в одном из регионов страны. Местные жители, у которых есть две дочери 12 и 16 лет, продали младшего ребенка ради спасения старшего, страдающего серьезным заболеванием. Покупателем стал 46-летний сосед семейной пары, мужчина давно хотел жениться на девочке, передает The Times of India.

Он заплатил за ребенка 10 тыс. рупий, которые впоследствии были потрачены его родителями на лечение старшей сестры. После свадьбы мужчина забрал юную супругу к себе в дом. Однако вскоре его соседи стали слышать постоянный крик и плач девочки, что в конечном итоге вынудило их вызвать полицию. Сейчас в произошедшем разбираются правоохранители.