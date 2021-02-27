Министр обороны РФ поздравил военных с Днем Сил специальных операций

Москва, 27 февраля. Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Сил специальных операций. Обращение министра обороны РФ было опубликовано на официальном сайте военного ведомства.

В своем поздравлении Шойгу подчеркнул, что военнослужащие ССО России в условиях нелегкого внешнеполитического времени эффективно обеспечивают защиту страны. Он уверен, что военные Сил специальных операций и в дальнейшем будут способствовать сохранению мира и стабильности в России, а также обеспечат защиту от угроз международного терроризма.

«27 февраля в ВС РФ отмечается День Сил специальных операций. Военнослужащие Сил специальных операций — это профессионалы высочайшего уровня, мастерски владеющие новейшими системами вооружения, действующие всегда четко и слаженно, способные выполнить задачи исключительной сложности в любой точке мира», — говорится в поздравлении главы Минобороны РФ.

В своем поздравлении Шойгу пожелал всем причастным к празднику крепкого здоровья, счастья и новых успехов на благо Родины.

Силы специальных операций — это высокомобильное и технически оснащенное формирование Минобороны России, которое находится в постоянной готовности к немедленному применению на любой территории.

Ранее ФАН писал, что Сергей Шойгу объявил о планах создания центров психологической работы с личным составом во всех военных округах. Министр обороны РФ подчеркнул, что на реорганизованную службу психологической помощи будет возложено проведение социологического мониторинга в российских военных подразделениях.